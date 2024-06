Atleta Sul-mato-grossense do Portuguesa morre, aos 17 anos

Breno Souza atuava como volante no sub-17 do clube

O atleta das categorias de base da Portuguesa-MS, Bruno Souza Firmino, de apenas 17 anos, morreu nesta quarta-feira (19). A causa da morte ainda não foi divulgada.

Nas redes sociais, o clube informou que irá pausar temporariamente as atividades da categoria sub-17, devido o ocorrido.

“NOTA DE FALECIMENTO. Com profundo pesar a Associação Atlética Portuguesa comunica a partida do atleta Breno Souza Firmino, de 16 anos, que atuava como volante pelo time SUB-17. Neste momento difícil o clube presta solidariedade aos familiares e amigos e declara pausada as atividades da categoria. 19/02/2007 – 19/06/2024”, escreveu na legenda.