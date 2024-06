Espetáculo inspirado na Broadway revive Jesus Cristo nos anos de 1970

Teatro Glauce Rocha recebe Arrebol Cultural UEMS no mês de julho

Uma nova produção teatral promete transportar o público de Campo Grande para uma jornada única através dos icônicos anos 70 de, trazendo não apenas entretenimento, mas também reflexão sobre valores universais. “Esperança”, o mais recente projeto do Arrebol Cultural UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), surge como uma fusão criativa inspirada por três renomados musicais da Broadway: “Godspell”, “Jesus Christ Superstar” e “Hair”. Com estreia marcada para os dias 11 e 12 de julho no Teatro Glauce Rocha, o espetáculo promete encantar e provocar pensamentos.

A ideia por trás de “Esperança” não poderia ser mais ambiciosa: utilizar a estrutura de parábolas do Evangelho de Mateus como base para um enredo contemporâneo, ambientado nas movimentadas ruas de Nova York dos anos 70. Este cenário vibrante será palco para Jesus de Nazaré, interpretado de maneira inovadora, caminhando entre hippies, liderando um grupo que busca não apenas a liberdade pessoal, mas também um mundo mais justo e pacífico.

Por trás de cada passo de dança e nota musical, está uma equipe talentosa e apaixonada. A coreografia, essencial para dar vida aos movimentos dos personagens, é assinada por Flávia Laís Alarcon, João H Silva e Edmundo Neto. Os técnicos vocais, que garantem a harmonia e os arranjos são Ariel Ribeiro e Bianca Danzi, desempenham um papel crucial ao garantir que cada voz ressoe de forma poderosa e emocionante, capturando a essência das narrativas de “Esperança”.

Curadoria

Para a reportagem do Jornal O Estado, o Coordenador do projeto e diretor do espetáculo e Fernandes F, explica como foi a adaptação dos cenários e figurinos para transportar a história de Jesus de Nazaré para o contexto de Nova York e o movimento hippie

“Fomos auxiliados por várias pesquisas entras o filme feito a partir do musical. Comparamos muito as passagens do evangelho de São Matheus e o discurso vigente do discurso hippie da época: contra a guerra no Vietnã, contra o capitalismo, etc. Quanto aos figurinos pesquisamos os materiais utilizados, o veludo, a técnica de tingimento da tye-die e como havia uma valorização de tudo que era artesanal estamos usando muito o crochê, até mesmo para ‘abrasileirar’ um pouco o musical”, explicou.

Fernandes explicou como as parábolas do Evangelho de Mateus se entrelaçam com as músicas e coreografias do espetáculo, destacando desde o anúncio de João Batista até o cenário das ruas de Nova York. “Jesus aproxima-se do grupo e torna-se, naturalmente, o seu líder. Ele os ensina contando suas parábolas, sendo encenadas, cantadas e dançadas pelo elenco de maneira muito alegre e envolvente”, detalhou.

Segundo os organizadores, “Esperança” não se limita a recriar um período histórico; ele busca ecoar as necessidades e aspirações atuais por paz, amor, justiça e liberdade. Através das músicas e das parábolas, o público é convidado a refletir sobre como esses valores fundamentais podem ser alcançados em nossos próprios tempos turbulentos.

“Os três musicais escolhidos (Godspell, JC Superstar e Hair) são espetáculos que tem muito em comum, o tema, a estética e sobretudo a atualidade! Vivemos tempos em que A ESPERANÇA é a tônica do cotidiano: a esperança de que surja a cura para tantas doenças, para os desastres naturais, como as enchentes no RS, as guerras na Europa. A ESPERANÇA é a manchete que gostaríamos de ver estampada nos jornais impressos e digitais”, relatou.

Para o público, Fernandes espera que comunidade local receba esse tipo de produção teatral e planos para o espetáculo e companhia. “O Arrebol cultural UEMS vem numa esteira de sucesso de público e crítica na produção de musicais ao longo de mais de 10 anos. Mas foi em 2022 com o “Mamma Mia!” que alcançamos maior visibilidade, a seguir vieram “Matilda” e depois “Delinha, o musical” quando abraçamos o tema regional num musical autoral. Com “A Esperança” objetivamos ampliar o público de teatro musical em Campo Grande e já em Novembro estaremos de volta com “Comitiva Esperança“, nossa segunda experiência com musical regional e autoral”, finalizou.

O Arrebol cultural UEMS é um projeto de extensão dos cursos de Teatro e Dança na UEMS, coordenado pelo professor Dr° Fernandes F. e tem a participação de acadêmicos, egressos e membros da comunidade externa.

Serviço

Os ingressos para “Esperança” já estão disponíveis para compra através do site ingressos.spartaproducoes.com.br, com preços a partir de R$ 85 para a meia entrada. As apresentações ocorrerão nos dias 11 e 12 de julho, quinta e sexta-feira, às 19h45, no Teatro Glauce Rocha, localizado na R. Ufms, S/N – Universitário. O espetáculo tem duração prevista de 120 minutos e é classificado para todas as idades. A produção está a cargo do Arrebol Cultural UEMS, prometendo uma experiência teatral memorável para o público de Campo Grande.

Por Amanda Ferreira

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram