Atleta Sul-mato-grossense busca 3º Título Mundial na Montaria em Touros nos EUA

José Vitor Leme iniciou nessa sexta-feira (15), mais uma temporada da Unleash The Beast

O atleta Sul mato-grossense José Vitor Leme iniciou neste fim de semana, mais uma temporada do Campeonato Mundial da Professional Bull Riders, a maior Liga de Montaria em Touros do mundo, onde busca se tornar tricampeão. A temporada da Unleash The Beast, nome oficial da série de eventos da divisão principal da Liga que define o Campeão Mundial, teve início ontem (15) e continua hoje (16), em Tucson, estado do Arizona (EUA). Evento reúne os 40 melhores atletas de Montaria em Touros do mundo.

Serão 23 etapas entre novembro e maio do próximo ano, quando acontece a Final Mundial no Texas, com o grande campeão sendo coroado e recebendo o bônus de 1 milhão de dólares. A série de eventos acontece nas principais cidades norte-americanas como Chicago, Houston, Indianapolis e também a tradicional etapa no Madison Square Garden, a arena de eventos mais famosa do mundo, situada em New York City, a maior cidade do país.

Natural de Ribas do Rio Pardo, cidade localizada a cerca de 100 quilômetros da capital Campo Grande, o atleta que reside no Texas há 7 anos novamente figura entre os principais favoritos devido ao seu histórico e o bom desempenho apresentado especialmente neste segundo semestre. Com dois títulos mundiais conquistados de forma memorável em 2020 e 2021, quando se tornou apenas o segundo atleta da história a vencer o campeonato consecutivamente, ele busca fazer história e igualar a marca de Adriano Moraes e Silvano Alves, os únicos tricampeões em mais de três décadas de existência da Liga.

Algumas semanas atrás, no mês de outubro, o brasileiro liderou o Austin Gamblers na conquista do seu primeiro título na PBR Team Series, a Liga de Montaria por Equipes da PBR, que reúne 10 times em uma competição similar a outros esportes coletivos. A equipe da capital texana considerada como o “Real Madrid” da PBR contou ainda com outros brasileiros como o campeão mundial Kaique Pacheco, Lucas Divino, Ramon de Lima e o novato Paulo Henrique da Silva, além do próprio Adriano Moraes, que atua como auxiliar técnico.

“A conquista do título da PBR Team Series foi algo especial na minha carreira e que veio para coroar um ano que começou difícil, mas terminou com vitória. Agora o foco é no campeonato individual, tenho o objetivo de conquistar este terceiro título mundial, as coisas não saíram como era esperado nos últimos anos, passei por lesões difíceis, por momentos complicados, mas estou pronto e focado para ir em busca desta terceira fivela de ouro,” declarou Leme.

Em março, o atleta, de 28 anos, teve que tomar a decisão mais difícil da carreira e abrir mão de participar do restante das etapas do Campeonato Mundial para se recuperar de uma grave lesão na virilha. Nos meses anteriores a lesão o impediu de ter o desempenho que era esperado e ele teve que decidir entre competir com dores correndo o risco de agravar ainda mais a lesão, ou pela primeira vez ficar de fora da Final Mundial, evento onde sempre brilhou desde que chegou aos Estados Unidos.

Porém, a decisão difícil se mostrou acertada e pouco mais de três meses depois, com um intenso trabalho de recuperação José Vitor Leme retornou as arenas e foi um dos nomes que mais brilharam na temporada da PBR Team Series. Participando de todas as “partidas” de sua equipe na competição, ele montou com sucesso em 25 dos 36 touros que desafiou, fechando a temporada com um aproveitamento de 69%.

Estes números demonstram que o brasileiro está recuperado e pronto para brilhar mais uma vez no Campeonato Mundial. “As etapas da divisão principal reúnem os melhores atletas do momento, os touros mais difíceis do mundo e estamos competindo toda semana, um evento atrás do outro, sem intervalos. É a competição mais desafiadora deste esporte, é um longo caminho até conquistar o título mundial, por isso é preciso ser constante e aproveitar cada oportunidade de ganhar pontos quando você estiver 100% fisicamente,” completou ele.

A dificuldade da competição não é exatamente um obstáculo para o sul mato-grossense que em apenas oito temporadas nos Estados Unidos se tornou um dos maiores atletas da história, batendo recorde e superando marcas que duravam décadas. Em 2020, ao conquistar seu primeiro título mundial, ele fez aquela que é considerada a maior campanha de um atleta em uma mesma temporada da PBR e em seu histórico além dos dois títulos ainda terminou outros quatro campeonatos no Top 5 do ranking.

Nesta nova temporada, além do terceiro título mundial que o igualaria a lendas do esporte, Leme está de olho também em outros recordes e marcas que podem ser batidos já neste próximo ano. Ele está a apenas 13 montarias de se tornar o recordista em notas acima dos 90,00 pontos na história da PBR e também a seis vitórias de igualar o recorde de etapas vencidas em todos os tempos, quesito onde já é o quarto maior recordista e primeiro entre os atletas em atividade.

Outra marca importante que entra no radar de José Vitor Leme é que caso ele conquiste seu terceiro título mundial, o bônus de 1 milhão de dólares o faria se tornar o atleta com mais premiação ganha na história da PBR, superando o bicampeão mundial J.B. Mauney, que chegou a marca de 7,4 milhões de dólares na carreira. O brasileiro atualmente é o terceiro nesta lista, atrás do norte-americano e do tricampeão mundial Silvano Alves, que encerrou a carreira este ano.