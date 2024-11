Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 8,5 milhões neste sábado

+Milionária pode chegar a R$ 23 milhões

A Caixa Econômica Federal promove neste sábado (16), a partir das 20h (horário de Brasilia), os sorteios dos concursos 2.797 da Mega-Sena e 199 da +Milionária.

A +Milionária tem prêmio estimado em R$ 23 milhões. As chances de vencer na loteria são menores do que na Mega-Sena: para levar a bolada, é preciso acertar seis dezenas e dois trevos.

O valor de uma aposta simples é de R$ 6. Com ela, o apostador pode escolher 6 números de 50 disponíveis e mais 2 trevos, dentre os seis disponíveis.

Para apostas múltiplas, é possível escolher de seis a 12 números e de dois a seis trevos, com preços que podem chegar a R$ 83.160,00.

A +Milionária se destaca por oferecer o prêmio principal mínimo de R$ 10 milhões por sorteio e possuir dez faixas de premiação.

Mega-Sena

Já a Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 8,5 milhões para os acertadores das seis dezenas. No concurso da última quarta-feira (13), ninguém levou o prêmio máximo.

A Mega-Sena tem três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados.

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser realizada também pela internet, até as 19h – saiba como fazer a sua aposta online.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.