Atleta que passou pelo Operário está negociando com clube do futebol português

Com passagens por clubes de Mato Grosso do Sul, o atacante Vinicius, de 20 anos, conhecido como “Joaninha”, está de malas prontas para o futebol português. A informação foi confirmada pelo atleta neste final e semana pela Rádio Esporte MS, mas o nome do clube não foi divulgado até o momento. Segundo informações apuradas pela reportagem do Portal O Estado Online, o clube é o Santa Clara (POR), time que joga a segunda divisão, campeonato nacional.

Joaninha foi revelado pela Chapecoense (SC), mas ganhou destaque jogando por clubes de Mato Grosso do Sul. Em MS, Vinícius jogou pelo Operário-MS, União-MS e SERC-MS (Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão). Atualmente, ele jogou o Campeonato Brasileiro da Série D, pelo XV de Piracicaba (SP).

A reportagem do Portal O Estado Online, entrou em contato com dirigentes do XV de Piracicaba (SP), que confirmou que o clube paulista está negociando o passe do atleta com o Clube Desportivo Santa Clara (POR).

No último domingo (27), Joaninha estava presente na final do Campeonato Estadual sub-20, acompanhando a delegação do União/ABC, quando confirmou conversas com um clube português, mas sem revelar o nome e o andamento da negociação. “Não posso falar o nome do time por enquanto, porque as negociações estão acontecendo”, disse o atleta para a Rádio Esporte MS.

A reportagem também entrou em contato com o clube, que apenas informou em breve soltará uma nota sobre a negociação, já que as tratativas estão em fases finais de contrato.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.