Após cinco anos de espera, EMEIS terão votação para diretor ainda em 2023

A partir deste ano, todas as EMEIS (Escolas Municipais de Educação Infantil) farão eleições para diretores em Campo Grande. A Gestão Democrática das Emeis foi instituída na Lei n° 6.023, em setembro de 2018 e só após cinco anos que a medida está sendo cumprida. A prefeita Adriane Lopes (PP) assinou termo de compromisso ontem (28) durante ato na sede da ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública).

Conforme a prefeitura, são 106 unidades e que agora terão seus diretores escolhidos por voto, por meio de eleição direta. Segundo o presidente da ACP, Gilvano Bronzoni, essa foi mais uma conquista da categoria e algo histórico para o segmento.

“O magistério começou o ano com cinco problemas grandes para resolver, sendo a estrutura das escolas, precarização e isso o Município já está atendendo com a reforma de todas as unidades simultaneamente. Em seguida foi o concurso público que a Prefeitura já anunciou e o edital deve sair agora em setembro. Em terceiro lugar é a eleição nas Emeis, que fomos agraciados hoje, ou seja, mais de 60% atendidos. Também já passou por aqui a repactuação da lei do piso que deve ser encaminhado para a Câmara”, ressalta Gilvano.

Agora, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) e à ACP devem coordenar a elaboração de um edital que irá regulamentar as eleições nas Emeis, para acontecerem este ano.

Presente na reunião, a professora da educação infantil e coordenadora do Coletivo Infantil da ACP, Rosileide Lima da Silva, reiterou o ato como um momento histórico e comemorou que o pleito será atendido ainda em 2023.

“Hoje é um momento histórico, é um marco na educação infantil e na história de Campo Grande. Há anos nós lutamos por isso e hoje conseguimos a assinatura da Prefeita para acontecerem as eleições nas escolas, para que o professor, o pai, possam escolher quem vai cuidar melhor da escola e do seu filho. Nós estamos arrepiadas, emocionadas, com um sentimento enorme de gratidão, pois isso significa muito para nós”, pondera Rosileide.

A presidente do (Condaem) Conselho de Diretores e Diretores Adjuntos das Escolas Municipais, Maria Lúcia de Fátima Oliveira, comentou que com a eleição é uma oportunidade de pais, alunos e professores escolherem a melhor gestão.

“Isso é gestão democrática, nós lutamos por isso há anos. O poder de escolha na mão de quem vive dentro da escola […]. Serem eleitos, escolhidos, com respeito, pela comunidade. É uma grande vitória para a educação”.