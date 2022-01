Atleta de MS, Yetsin Jacques é destaque na revista Forbes

O Atleta de Mato Grosso do Sul Yeltsin Jacques, aos 30 anos continua levando o nome do Estado para todos os cantos. Após ganhar duas medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, foi a vez de receber o prêmio Surto Olímpico de melhor atleta paralímpico masculino e ainda entrar para a lista Under 30 da Forbes Brasil, como um dos jovens de até 30 anos mais promissores do País.

A lista Under 30 foi feita pela equipe de jornalistas da Forbes, com a colaboração de especialistas. Cada candidato foi avaliado segundo critérios e métricas como relevância para o setor, faturamento, valor de mercado, aportes recebidos, número de seguidores nas redes sociais, alcance e impacto social, criatividade e ineditismo.

“Quando me mandaram a mensagem de que eu havia sido selecionado [pela revista], fiquei deslumbrado. O próprio editor me deu a notícia. A lista da Forbes contém os nomes de maior destaque com menos de 30 anos por tudo o que fizeram na carreira. Isso e o prêmio Surto Olímpico de melhor do ano foram duas excelentes notícias”, contou o paratleta campo-grandense.

Revista internacional

Forbes é uma revista estadunidense de negócios e economia. Apesar de não ser seu foco principal, também publica matérias relacionadas à tecnologia, comunicações, ciência e direito. Também é conhecida por suas listas, principalmente nas quais faz um ranking das pessoas mais ricas dos Estados Unidos (conhecida como Forbes 400) e do mundo, além de outras como das celebridades mais bem-pagas e das mulheres mais poderosas. Com sede na cidade de Nova Iorque.

