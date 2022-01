Alta demanda por testes de COVID levou centro de triagem a realizar 300 exames por dia, superando novembro

O número de pessoas em busca de exames para saber se foi ou não infectado pelo novo coronavírus aumentou no centro de triagem instalado no Museu Dom Bosco, na região central. De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a média de coletas do tipo swab subiu de 200 em novembro para 300 em dezembro, com procura ainda maior registrada no último dia de 2021: 568 exames.

Conforme a pasta, em novembro, o número de exames antígeno, realizados com cotonete, tinha uma média diária de 150 a 200 por dia. Em dezembro, esse número é de 250 a 300 coletas diárias. A Sesau reafirmou que os exames estão disponíveis em todas as unidades. “O teste para detecção da COVID-19 é oferecido nas 72 unidades básicas e de saúde da família do Município, além do Centro de Testagem”, informa.

Este exame antígeno é feito somente para detecção da COVID. Segundo a Sesau, para casos de gripe, só é recomendado exame se o caso for grave e o paciente estiver hospitalizado.

Nesta terça-feira (4), a reportagem do O Estado Online foi até o centro de triagem localizado no Museu Dom Bosco e encontrou pessoas esperando para realizar o exame desde das 9h. Sobre isso, a prefeitura informou que o “atendimento é por ordem de chegada e o tempo de espera varia de acordo com a demanda”.