Atleta de MS vai ao pódio e ajuda Brasil a dominar Sul-Americano

Yuri Moreira é bronze no lançamento de dardo em competição Sub-20

O sul-mato-grossense Yuri Moreira Benites retorna de Bogotá-COL, com a medalha de bronze do lançamento de dardo do Sul-Americano de Atletismo Sub-20. Seu pódio foi um dos 44 conquistados pelo Brasil e ajudou a delegação a manter a hegemonia no continente.

O atleta de 18 anos, que mora e treina dentro de comunidade indígena, na região de Amambai, tenta voltar à sua melhor forma. No ano passado, uma lesão prejudicou o seu desempenho. Na Colômbia, Yuri garantiu o terceiro lugar, com a marca de 59m11, na prova disputada no estádio El Salitre, logo na sexta-feira (19), primeiro dia de competições.

Ele ficou atrás do equatoriano Yirmar Torres, com 64m64, e do também brasileiro Arthur Curvo, que obteve o ouro ao fazer a sua melhor marca, 66m03. A título de comparação, o representante de Mato Grosso do Sul tem, como melhor resultado da carreira, 71m18.

Brasil dominante

Com 397 pontos, a delegação brasileira foi campeã nos naipes masculino (206) e feminino (191). A seleção brasileira somou 44 medalhas (15 de ouro, 14 de prata e 15 de bronze) e ainda teve o melhor atleta masculino da competição: Renan Gallina, ouro nos 100 m, com a marca de 10.01 (1.9), recorde do campeonato, Brasileiro e Sul- -Americano Sub-20.

A TV Atletismo Brasil, canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), mostrou a competição – com imagens geradas pela Colômbia – ao vivo, durante os três dias, alcançando a expressiva audiência de mais de 75 mil pessoas, inclusive de vários países da América do Sul e alguns da Europa e Estados Unidos.

A Colômbia, que competiu em casa, foi a segunda colocada na pontuação geral, com 389 pontos e também no masculino (162) e feminino (187). A Argentina veio em terceiro, com 153 no quadro geral de pontuação (70 no masculino e 83 no feminino). A melhor atleta da competição foi Manuela Rotundo, do Uruguai.

“Foi um sucesso porque o Brasil manteve a hegemonia continental. Foi uma competição boa, com bons resultados e destaques nas provas de velocidade, como o Renan Gallina, nos 100 m, e o José Eduardo, nos 110 m com barreiras, com recordes e marca entre as cinco melhores do mundo”, avaliou Rodrigo Pereira dos Santos, treinador chefe da equipe masculina.

“Também os revezamentos foram destaque (com três ouros e duas pratas). Sofremos um pouco nas provas de meio fundo e fundo pela altitude”, acrescenta Rodrigo. Sandra Crul também foi a Bogotá, na função de treinadora chefe do Brasil.

O treinador destacou ainda as performances de Camille Cristina de Oliveira – “que a coloca no oitavo do ranking mundial” – e de Vinícius de Brito, campeões nos 400 m com barreiras – “é um menino que ainda é sub-18 e veio aqui e entregou um resultado muito bom”.

No lançamento do dardo, modalidade de Yuri, citou o vencedor Arthur Curvo. “Tivemos grandes resultados na velocidade, nos arremesso e lançamentos e voltamos para casa satisfeitos com a campanha”, concluiu Rodrigo. (Com CBAt).

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.