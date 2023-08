Vítima de picada de cobra é resgatada em atendimento aéreo

Uma equipe CGPA (Coordenadoria de Policiamento Aéreo) do 1°SGBM do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foi mobilizada após receber um chamado urgente para prestar atendimento a uma vítima de picada de cobra

Segundo informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, os militares da unidade, que já estavam envolvidos em outra missão de voo, prontamente iniciaram as buscas por dados cruciais relacionados à ocorrência: a localização precisa, o estado da vítima, a identificação da espécie do animal peçonhento, o hospital de referência e as coordenadas de GPS necessárias para o deslocamento aéreo.

Na região do Pantanal, a equipe de resgate encontrou um homem de 39 anos vítima de picada de cobra. O veneno havia sido inoculado em seu pé direito, resultando em edema e cianose na pele. Apesar da situação, a vítima estava consciente, orientada e relatava sintomas como dor intensa no local, sensação de formigamento, visão turva, dor de cabeça e náuseas.

A vítima foi prontamente transportada por via aérea para a cidade de Aquidauana, que havia sido designada como o hospital de referência mais próximo. Essa escolha estratégica se deu pelo fato de Aquidauana possuir o soro antiofídico específico necessário ao tratamento. Durante o trajeto, apesar de se manter estável, a vítima apresentou episódios recorrentes de vômito, possivelmente devido à reação provocada pelo veneno do animal.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o tratamento precoce nesse tipo de acidente é muito importante, pois a espécie de animal peçonhento envolvido no acidente, pode levar à morte da pessoa por hipovolemia, falência renal e hemorragia intracraniana.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.