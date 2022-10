Atleta de MS é convocada para integrar a Seleção Brasileira de futsal

A atleta da Serc/ UCDB, Kamila Lobo, conhecida “Kamilinha” foi convocada para integrar o elenco da seleção brasileira de futsal feminino. A atleta que atua no futebol de Mato Grosso do sul participará do Mundial Feminino que será disputado na província de Missiones, na Argentina, entre os dias 12 e 17 de novembro.

Atleta de 31 anos, jogou como ala nesta temporada, onde disputou a Taça Brasil de Futsal Feminino, onde foi vice-campeã. Kamila foi a artilheira da competição com sete gols.

Kamilinha é natural de Dourados e participa do elenco do time de futsal do UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) há 12 anos. Ao longo de sua carreira, ela conquistou 11 títulos de campeonatos estaduais.

O campeonato Mundial Feminino é organizado pela Fifusa (Federação Internacional de Futebol de Salão). A competição será realizada nas cidades de Oberá, Posadas, Puerto Rico, Wanda e Montecarlo que será a final e a abertura do campeonato.

O último Mundial conquistado pelo Brasil, foi disputado na Espanha.

