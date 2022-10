Laboratório da Capital recebe certificado de excelência por precisão em exames

O Labcem (Laboratório Central Municipal) da Capital recebeu o certificado de Excelência pela qualidade e precisão dos resultados de exames laboratoriais. A certificação foi emitida pelo PNCQ (Programa Nacional de Controle de Qualidade), programa vinculado a SBAC (Sociedade Brasileira de Análises Clínicas.

O PNCQ classifica os laboratórios participantes do Pro-EX (Programa Externo do Controle da Qualidade) em Excelente, Bom, Regular e Ruim. Essa categorização é dada de acordo com o grau de acertos nos laudos das amostras-controle do Controle Externo da Qualidade (CEQ). Os laboratórios que mantêm acertos acima de 81% recebem do PNCQ um certificado anual de excelência. O índice de eficiência do Labcem foi de 93,44% nas avaliações de setembro de 2021 a setembro deste ano. A certificação é válida até setembro de 2023.

Anualmente, o PNCQ avalia, por meio de testes de proficiência, mais de 5700 laboratórios brasileiros e cerca de 130 instituições de 11 países da América Latina e Europa.

Para o Secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho, o resultado é fruto da reestruturação do trabalho e empenho das equipes envolvidas. “Temos que parabenizar a todos os profissionais que se dedicam para realizar um atendimento de qualidade, oferecendo melhoria dos serviços prestados para a população. O certificado de excelência reforça o cumprimento dos padrões de seguridade que oferecemos aos nossos pacientes e o nosso compromisso com a saúde”, parabeniza.

A coordenadora da Coordenadoria de Diagnóstico e Exames Laboratoriais, Gabriela Alves Cesar, comenta que o reconhecimento também reforça a qualidade do serviço público na área da saúde no município. “Temos um grande compromisso com a qualidade dos exames realizados, pois entendemos que somos o único laboratório público em Campo Grande que oferta, diretamente, acesso ao sistema de saúde por meio de exames laboratoriais para todos os munícipes da Capital e microrregião. É importante exaltar e parabenizar o comprometimento dos nossos servidores. Temos uma equipe capaz e competente”.

O laboratório

O Labcem é um serviço destinado à análise de amostras de pacientes, com o objetivo de oferecer apoio ao diagnóstico e ao tratamento dos indivíduos que procuram a Rede Municipal de Saúde. Em agosto de 2017, o Laboratório passou a funcionar em uma nova estrutura, na Vila Rica.

Atualmente, o laboratório oferta 88 tipos de exames laboratoriais para toda a Rede Municipal de Saúde. Os exames são coletados nos 68 postos de coleta distribuídos nas unidades básicas de saúde da atenção primária, além das 10 unidades de urgência e emergência. Após a coleta, as amostras biológicas são transportadas até o Labcem, onde é realizado o processamento e análise laboratorial.

De acordo com os dados da Prefeitura, o laboratório realiza aproximadamente 360 mil exames por mês e conta com uma equipe de 59 profissionais, sendo 25 farmacêuticos, 12 administrativos, 16 técnicos de laboratório, dois ajudantes de operação, dois auxiliares de serviços diretos e dois servidores da Funasa (Fundação Nacional de Saúde).

São ofertados rotina e de urgência e emergência com funcionamento 24 horas por dia: Imunologia, Hormônio, Enzima cardíaca, Bioquímica, Baciloscopia, Microbiologia, Hematologia, Urinálise e Parasitologia. O atual prédio fica na R. Apiacás, 183, no bairro Vila Rica.

