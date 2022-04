O Athetico-PR derrotou o Flamengo por 1×0. A partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu ontem (23) na Arena da Baixadara .

O gol veio aos 31 do 1º tempo, com um pênalti do uruguaio David Terans. O Furacão sai da lanterna e por enquanto sobe para o 15º lugar, enquanto o Rubro-Negro perde a chance da liderança e o pega 4º lugar.

As duas equipes disputam Copa Libertadores neste semana,. Terça-feira (26) o Athletico-PR visita o Libertad (Paraguai), no Defensores del Chaco, e quinta-feira (28) o Flamengo também joga fora de casa, só que com o Universidad Católica (Chile).