Carnaval de Corumbá se encerra hoje com show do Chiclete com Banana

Depois de oito dias seguidos de folia, o Carnaval de Corumbá 2022 chega ao fim em grande estilo. A festa começa hoje (24) às 16 horas no Jardim da Independência, com o Baile Infantil. Em seguida haverá as apresentações do Cordões, do Frevo e do Bloco dos Marinheiros.

Na General Rondon, haverá o desfile do Corso e do Bloco dos Palhaços (a concentração será feita na rua Colombo, na Associação dos Taxistas). Às 22h30 acontece o show da consagrada banda de axé, Chiclete com Banana, na praça Generoso Ponce.