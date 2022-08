Athletico e Palmeiras se enfrentam pela semi da Libertadores

O Athletico enfrenta o Palmeiras pela Libertadores, hoje (30), às 21h30 (Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. O time de Abel chega pela terceira vez nessa fase. O clube busca um feito histórico no futebol brasileiro: ganhar três Libertadores seguidas.

Já o Athletico busca reescrever 2005, ano que clube chegou à final da competição, mas perdeu para o São Paulo.

Em momento um tanto turbulento, o Athletico está a quatro jogos sem vencer, incluindo Brasileirão e Copa do Brasil. Entretanto, Felipão teve pela primeira vez desde que chegou à Curitiba uma semana inteira para treinar no CAT Caju e preparar sua equipe para o jogo mais importante do ano até aqui.

Por outro lado, o Palmeiras continua imbatível no campeonato brasileiro. O Verdão não perde um jogo desde o dia 15 de julho, quando perdeu justamente para o Athletico. Pela Libertadores a invencibilidade é ainda mais expressiva: a última derrota na competição foi ainda em 2021, quando o clube perdeu de 2 a 0 pro River Plate, mas se classificou, na ocasião.

Os maiores problemas para Abel Ferreira são as ausências de Danilo e Gustavo Scarpa. O volante pegou dois jogos de gancho da Conmebol por uma entrada dura em Zaracho, do Atlético-MG, nas quartas de final. Já o camisa 14 ficará de fora apenas nesse duelo.

Prováveis escalações para Athletico x Palmeiras

O Furacão poupou seus principais jogadores no empate sem gols com o Ceará na última rodada do Brasileirão e, portanto, entrará em campo com força máxima contra o Verdão. Contudo, o técnico Felipão ainda não poderá contar com Christian, Julimar, Reinaldo, Marlos e Marcelo Cirino, entregues ao Departamento Médico do clube.

Time provável: Bento, Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Fernandinho, Alex Santana (Hugo Moura) e Terans; Cuello, Canobbio e Vitor Roque (Pablo).

O Verdão não divulga informações sobre a escalação, mas o treinador não contará com o volante Danilo e o meio-campista Gustavo Scarpa, expulsos nas quartas de final contra o Atlético-MG. O marcador, aliás, pegou dois jogos de gancho e só voltará em uma eventual final. Gabriel Menino é o principal candidato à vaga de Danilo. Na frente, Wesley disputa o lugar com Bruno Tabata e o argentino López.

Time provável: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Wesley (López ou Bruno Tabata) e Rony

