Florada dos ipês-brancos colore as ruas da Capital

Quem caminha pelas ruas de Campo Grande já percebeu que os clássicos ipês estão na fase da floração branca. Enquanto isso, Mato Grosso do Sul recebe uma nova frente fria, que promete derrubar as mínimas para os 13ºC nesta terça-feira (30).

Segundo o professor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) Geraldo Damasceno Júnior, a florada está dentro do previsto para este ano.

“A floração é mais ou menos nessa época. Ainda teremos a florada dos amarelos”, pontuou. Vale destacar que as flores amarelas devem ser as últimas deste ano e devem acontecer em setembro.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o Estado está com,pelo menos, quatro avisos meteorológicos sob alerta para vendaval, baixa umidade e queda brusca da temperatura. O comunicado reforça a necessidade de medidas para evitar problemas de saúde.

Alerta climático

Segundo o Climatempo, Campo Grande deve registrar hoje (30) mínimas de 13ºC e máxima de até 25ºC. Com umidade relativa do ar oscilando entre 45% e 66%.

O aviso de declínio de temperatura foi classificado na cor laranja, de perigo, e vale para esta terça-feira (30). Além disso, municípios das regiões sul, Sul-Fronteira, Grande Dourados, Conesul e leste podem registrar rajadas de ventos de 40 a 60 km/h. Nesses locais, é recomendado não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos de torres de transmissão e placas de propaganda.

Já municípios das regiões norte e nordeste de Mato Grosso do Sul, especialmente aqueles que fazem divisa com os estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, estão sob alerta para baixa umidade relativa do ar, variando entre 30% e 20%. Beber bastante líquido, evitar exercícios físicos nas horas mais secas do dia e não se expor ao sol são as recomendações para as pessoas.

Vale destacar que mais informações sobre as condições climatológicas e auxílio em caso de acidentes podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

