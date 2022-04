Arboleda volta aos treinos no São Paulo após briga interna e multa

Ele foi titular no empate por 1 a 1 com a Argentina na terça-feira e deveria se reapresentar ao time tricolor dois dias depois, assim como o lateral João Moreira, que estava com Portugal sub-18 e esteve no Morumbi acompanhando a vitória por 3 a 1 do São Paulo sobre o Palmeiras.

Ontem, no entanto, apenas Moreira apareceu no treino. O estafe de Arboleda alegou que o jogador havia sido liberado da atividade pelo São Paulo, algo que foi negado pelo clube.

Essa não é a primeira vez que Arboleda falta aos treinos do São Paulo depois de servir à seleção equatoriana. Internamente, a análise é de que o jogador é bastante responsável quando está sob os cuidados do Tricolor, mas o mesmo não acontece quando ele volta a seu país de origem.

O São Paulo fecha a preparação para enfrentar o Palmeiras com um treino aberto amanhã (2), no Morumbi. Os torcedores poderão acompanhar a atividade comprando ingressos por R$ 2 na internet. A atividade começará às 10h (de Brasília).

Com informações da Folhapress