Árbitro de MS apitará o confronto entre Avaí e CRB/AL pelo Brasileirão da Série B

O árbitro de Mato Grosso do Sul, Paulo Henrique Vollkopf, foi confirmado na tarde de ontem (08), que apitará o jogo entre Avaí e CRB pelo Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado (11), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), às 17h (horário de Brasília).

Ambas as equipes estão no meio da tabela e não brigam mais pelo acesso à elite do futebol brasileiro para 2024, mas a partida se torna importante para as pretensões das duas equipes para o próximo ano.

Hoje, o Avaí ocupa a 13ª posição com 42 pontos, enquanto que o CRB com 53 está na 10ª posição.

Além do Paulo Henrique Vollkopf no apito, o trio de Mato Grosso do Sul completa com Diego Ruberdo e Cícero Alessandro nas bandeirinhas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.