Vendaval derruba galpão em Amambai e Capital registra mais de 200 quedas de raios

Mesmo com o calor e as altas temperaturas registradas ontem (8), diversos municípios de Mato Grosso do Sul tiveram chuva forte. Em Campo Grande também houve tempestades, principalmente no fim da tarde, com eventual queda de granizo.

No município de Amambai, a 340 quilômetros da Capital, o galpão de uma empresa de soja, na rodovia MS-156, foi destelhado pela força do vento. O local armazenava maquinário agrícola, causando danos aos equipamentos.

As vigas que seguravam o telhado, de zinco, quebraram ao meio. Entretanto, apesar do estrago material, ninguém ficou ferido e o Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado.

Já em Campo Grande, a chuva chegou em alguns pontos da cidade. Conforme informações do meteorologista Natálio Abraão, foi registrado ventos de 51 km/h, com granizo e chuva. Além disso, houve queda de aproximadamente 250 raios.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a região do bairro Los Angeles, região sul de Campo Grande, alagada e com forte vendaval. No bairro universitário também foi registrado chuva, com queda de granizo. A máxima registrada foi de 41°C.