Aquidauanense vence Ivinhema e assume liderança isolada do Grupo B

No duelo de Azulões que abriu a quarta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, melhor para o Azulão da Princesa. Neste sábado (3), o Aquidauanense FC recebeu o Ivinhema FC e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Willian e Claivert, um em cada tempo.

O resultado coloca o time de Mauro Marino na liderança isolada do Grupo B, com sete pontos, deixando o adversário na segunda posição com quatro, junto com o Corumbaense. Os dois podem ser ultrapassados pelo Dourados AC, que tem três pontos e joga neste domingo (4), às 15h30, contra o Novo FC no Estádio Douradão.

Gols

O primeiro gol do Aquidauanense no Estádio Mário Pinto saiu em lance de bola parada. Aos 31 minutos, Elvis cobrou falta pela intermediária esquerda na área. A zaga do Ivinhema não conseguiu afastar e Willian pegou a sobra de primeira, fulminando o goleiro Zé Augusto que não teve tempo de reação, fazendo 1 a 0, placar do primeiro tempo.

No início do segundo tempo, a vantagem do Azulão da Princesa aumentou. Após um bate e rebate perto da área pela esquerda no primeiro minuto, a bola ficou com Elvis que deu passe para Mikael e, depois, o passe saiu perfeito para Claivert só empurrar para a rede e fazer 2 a 0.

No reinício do jogo, após sequência de empurrões no meio, o meio MIkael, do Aquidauanense, e o atacante Douglas, do Ivinhema, foram expulsos. Depois, com dez jogadores de cada lado, o placar não foi mais mudado.

Com informações FFMS