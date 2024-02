Tentativa de ultrapassagem mata motorista de ônibus e de carreta em acidente

Mauro Marcio dos Santos Lili, 40, e Sandro Roberto Gomes Alves, 50, morreram em um acidente fatal na rodovia federal BR-163, trecho entre Juti e Naviraí. Mauro morreu na tarde de sexta-feira (2), enquanto Sandro morreu neste domingo (4), no Hospital da Vida, em Dourados.

Segundo informações repassadas pela polícia, tentativa de ultrapassagem pode ter provocado a colisão entre o coletivo e uma carreta.

De acordo com equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Portal do Conesul, o acidente aconteceu no km-135. Sem conseguir fazer a manobra, o motorista tentou voltar e acabou atingindo o transporte de carga.

Segundo informações da concessionária que cuida da rodovia, a CCR MSVia, 20 vítimas foram resgatadas com ferimentos. Outras 21 vítimas, ilesas, foram removidas por viaturas operacionais da Concessionária para a rodoviária mais próxima do local do acidente.

A concessionária também informou que as pistas foram interditadas nos dois sentidos para atendimento à ocorrência e o congestionamento chegou a 3 quilômetros no sentido norte e 5 quilômetros de congestionamento no sentido sul.

Além da CCR, equipes do Corpo de Bombeiros e ambulâncias do município atuaram em conjunto no atendimento às vítimas. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí como homicídio culposo e lesão corporal.