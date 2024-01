Apresentação do elenco da Portuguesa no Santtino Gastroba será nesta quinta-feira

Em uma parceria entre a diretoria e o Santtino Gastrobar, o elenco da Portuguesa para a temporada 2024 do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol – Série A será oficialmente apresentado nesta quinta-feira (18) de janeiro, às 19 horas, em Campo Grande (MS).

Vestindo as cores rubro-verde, os jogadores e a comissão técnica terão seu primeiro contato com torcedores, apoiadores e a imprensa local durante o evento. A apresentação, que será realizada no Santtino Gastrobar, contará com a presença da diretoria do time, compartilhando os objetivos e expectativas para a temporada que se inicia.

Lincoln Fonseca, executivo de futebol da Portuguesa, destaca a importância da presença do público: “A apresentação é como um pontapé para nós e para todos que nos acompanham. A pré-temporada começou há um tempo, mas agora os torcedores vão poder conhecer os rostos daqueles que vão nos representar em campo. E eles devem ficar felizes com o que vão ver.”

O clube já anunciou os jogadores renovados em suas redes sociais na última sexta-feira (12). Everton Lima, Eduardo Macedo, Adriano Ferreira, Gabriel Vieira, Raylan Dourado, Igor Nery, Felipe Codô, Pablo Vegas e João Vitor terão a oportunidade de buscar mais uma vez a taça, desta vez na primeira divisão estadual.

Além da interação crucial entre clube e público, os presentes terão a chance de desfrutar do ambiente que oferece o melhor da música e gastronomia local. Localizado na Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo, número 20, próximo ao Shopping Campo Grande, o Santtino Gastrobar promete uma experiência única, com um cardápio diversificado de bebidas.

