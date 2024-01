Ministério da Educação anuncia mudanças no calendário do Fies para 2024

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (16), o ministro da Educação, Camilo Santana, revelou que a pasta ainda não está pronta para divulgar o calendário do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o ano de 2024. O anúncio ocorreu durante a apresentação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), onde o ministro destacou que o Fies está passando por um “processo de mudança”.

“São mudanças significativas que estamos fechando para garantir as novas regras do Fies antes do período de inscrições”, esclareceu Santana. As inscrições para o Fies tradicionalmente ocorrem no mês de março, e a expectativa é que o novo calendário seja divulgado em breve, contemplando as adaptações propostas no programa.

O Fundo de Financiamento Estudantil tem como principal objetivo oferecer suporte financeiro a estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos, desde que esses cursos possuam avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Vale ressaltar que desde 2018, o Fies implementou importantes mudanças, incluindo a possibilidade de juros zero e uma escala de financiamento que varia de acordo com a renda familiar do candidato.

Com informações da Agência Brasil