Após ouro em Tóquio, Yeltsin ganha as ruas de Campo Grande

Bicampeão paralímpico projeta pódios em Mundial e no Parapan

Yeltsin Jacques recebeu o carinho da população de Campo Grande numa carreata na manhã de ontem (8). Junto com sua família, o bicampeão paralímpico de atletismo em

Tóquio relembrou os melhores momentos da competição e prometeu trazer mais medalhas para Mato Grosso do Sul.

Em relação a sua jornada em Tóquio, o atleta revelou que a medalha de ouro mais difícil foi na modalidade de 5.000m T11 (para deficientes visuais). “A primeira prova foi

a mais difícil por conta do nervosismo. Minha esposa estudou cada atleta, mas não tínhamos como saber a situação de todos os competidores. Os africanos e haitianos eram os favoritos, porém sabíamos que estávamos preparados, mas a tensão foi grande”, comentou o sul-mato-grossense de 29 anos.

Ele também revelou que agora o seu foco é o Campeonato Mundial de Atletismo no Japão, em 2022, e nos Jogos Parapan-Americanos em 2023, em Santiago, capital do Chile. “São 15 dias de folga e mais longo período de treino e trabalho”, contou o medalhista nascido em Campo Grande.

A carreata percorreu algumas ruas pelo centro da cidade e a primeira parada foi na prefeitura, onde o prefeito Marquinhos Trad (PSD) parabenizou o atleta. “O nosso parabéns não é apenas pelas medalhas. Se ele não tivesse ganhado, nós teríamos o recebido da mesma forma. O ouro é a força de vontade dele, para ensinar aos outros que vale a pena lutar, se dedicar e perseverar. Ele é um exemplo.”

Yeltsin destacou a emoção de voltar para casa com duas medalhas douradas. “Não sei se eu estou vivendo uma emoção maior aqui ou durante o nosso recorde olímpico mundial, quando tocou o nosso hino no estádio de Tóquio”, contou o paratleta, que ganhou a primeira medalha do atletismo paralímpico em Tóquio, e, depois, conquistou a centésima dourada da história do Brasil em paralimpíadas.

Sobre ser referência para a próxima geração de atletas, Yeltsin diz que todo mundo pode contar com ele. “Trouxemos a possibilidade para a nova geração de fazer uma história linda. E que a gente pode somar com a educação e formando novos cidadãos”, falou o fundista, que hoje corre pelo clube ADD, de São Paulo.

De acordo com o pai do atleta, José Roberto dos Santos, Yeltsin seguirá em Campo Grande. Mas quando seu filho é convocado pelo CPB (Comitê Paralímpico do Brasil), ele viaja para treinar em São Paulo.

A segunda e última parada de Yeltsin foi na Governadoria, onde Reinaldo Azambuja (PSDB) o recebeu em sua sala, e homenageou com o trófeu “Atleta de MS”, concedido anualmente pelà Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

Segundo Reinaldo, o atleta se tornou um herói do Estado. Ele aproveitou a ocasião para destacar o investimento e a autorização para ampliar o “Bolsa Atleta”, um pedido do

velocista antes de viajar aos Jogos Paralímpicos. Acesse também: Em apoio ao presidente, caminhoneiros bloqueiam seis pontos em MS

