Após goleada, Serc/UCDB garante vaga na semifinal da Taça Brasil de Futsal

A equipe sul-mato-grossense Serc/UCDB enfrentou o Nova Geração (DF), ontem (3), no Guanandizão (Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis), em Campo Grande, vencendo de nove a zero, sendo a maior goleada até então da 29° Taça Brasil de Clubes de Futsal adulto femino – Divisão Especial. Já o DEC ( Operário/Douradina Esporte Clube) foi goleado pelo Stein Cascavel (PR), por 6 a 0, e se despediu da competição.

Jogando no embalo da torcida, que compareceu em bom número no Guanandizão, a Serc/UCDB ditou o ritmo da partida e não demorou para encontrar os gols. A equipe de Mato Grosso do Sul fechou o primeiro tempo com 6 a 0 no placar. Na etapa complementar, o técnico Luiz Fernando Borges Daniel, o “Nando”, aproveitou para rodar o time em quadra, dando oportunidade a todas as atletas e já pensando no descanso do elenco para a semifinal.

Os gols foram assinalados por Kamila (2x), Maysa (2x), Thaynara, Aninha, Thais, Bruninha e um contra. Kamila é a artilheira do certame, com seis gols marcados.

“Já havíamos feito uma grande atuação contra as Leoas da Serra (SC) no último jogo da fase de grupos e procuramos manter esse ritmo. Entramos ligadas e resolvemos logo o jogo, com jogadas bem trabalhadas. Nossa equipe está de parabéns”, enfatiza a ala Maysa.

A pivô Thaynara confessa que não esperava um placar tão elástico. “Não imaginávamos que seria de goleada. Respeitamos todas as equipes e sabemos que todas que chegaram aqui com muito mérito. Deixamos bem claro no vestiário que nenhum jogo até agora tinha sido fácil. Chegamos com humildade e deu certo. Nosso time está muito unido e a torcida está ajudando muito, isso que está prevalecendo”.

Agora, o time de Mato Grosso do Sul enfrenta o SK Boa Esperança (ES) na semifinal, hoje (4), às 19 horas.

“Vamos vir com a mesma energia para a semifinal sabendo que será um jogo muito complicado, mas vamos dar o nosso melhor para chegar à final, que é um sonho. Falta só mais um passo”, completa Thaynara, camisa 9.

Outro representante do Estado, o Operário/DEC teve missão difícil nas quartas de final, encarando o Stein Cascavel (PR), uma das principais equipes do futsal brasileiro. A equipe sul-mato-grossense acabou eliminada. O placar foi de 6 a 0.

Nas demais partidas das quartas de final, as Leoas da Serra (SC) bateram o São José (SP) por 5 a 0 e o SK Boa Esperança (ES) derrotou a Celemaster Uruguaianense (RS), por 4 a 1. Portanto, a outra semifinal, hoje (4), será entre Stein Cascavel (PR) e Leoas (SC), às 17 horas.

O Ginásio Guanandizão está de portas abertas ao público, com entrada gratuita. Além disso, todas as partidas da Taça Brasil estão sendo transmitidas ao vivo pela CBFS TV no YouTube (clique aqui para acessar).

Veja também: Confira a agenda esportiva para o fim de semana em MS

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.