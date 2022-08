Após deixar Comercial, Sabatine é anunciado no Náutico

Ex-treinador do Esporte Clube Comercial, Matheus Sabatine foi anunciado na tarde de ontem (9), pelo Náutico Futebol Clube. A equipe possui sede em Campo Grande e vai participar dos campeonatos de base sub-17 e da série B do campeonato estadual deste ano.

Ao portal O Estado Online, Sabatine se mostrou empolgado com a oportunidade de trabalhar com o futebol de base do Náutico, que é a equipe recém nascida no futebol de Mato Grosso do Sul. “Meu compromisso com o Náutico é trabalhar com a base, passar métodos de trabalho e revelar jogadores de futebol. O clube me apresentou um projeto em que me deixou animado com a possibilidade de formar novos profissionais”, comentou.

Nas redes sociais, o Náutico deu boas vindas ao seu novo comandante.

