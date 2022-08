Sindicatos Rurais oferecem equoterapia de forma gratuita

Há mais de 25 um dos métodos terapêuticos que fazem a diferença na vida de crianças, adolescentes e adultos com necessidades motoras e intelectuais no país é a equoterapia. Reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina pelos benefícios da vivência com os cavalos, na terça-feira (09) foi celebrado o Dia Nacional da Equoterapia, com o objetivo de reforçar a importância de desse tipo de tratamento.

Os Sindicatos Rurais de Mato Grosso do Sul em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) oferece esse tratamento de forma gratuita para crianças, adolescentes e adultos. O foco é uma promoção social que possibilite a aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais, além de benefícios que favoreçam a rotina das pessoas atendidas.

O método utiliza características próprias do movimento rítmico e tridimensional do animal, com interação do praticante com o cavalo para desenvolver a socialização, autoconfiança e autoestima. Estimulação tátil, orientação espacial e temporal, percepção auditiva e visual, aspectos relacionados à linguagem, memória e raciocínio também fazem parte do trabalho.

Os interessados precisam de um encaminhamento médico para equoterapia. Com o documento o praticante passa por uma avaliação da equipe técnica multidisciplinar, que faz o planejamento terapêutico. As sessões duram em torno de 30 minutos e devem ser acompanhadas por um responsável.

Confira os Sindicatos Rurais que oferecem o tratamento atualmente:

Sindicato Rural de Aparecida do Taboado

Br 158 Km148 – Trevo Selvíria

Telefone: (67) 3565-1288

Capacidade: 35 atendimentos semanais

Aulas: segunda-feira a sexta-feira (matutino e vespertino)

Sindicato Rural de Rio Brilhante

Rua Trajano Roberto S/N – Parque Industrial

Telefone: (67) 9963-4228

Capacidade: 40 atendimentos semanais

Aulas: terça-feira, quarta-feira,quinta-feira e sexta-feira (matutino)

Sindicato Rural de Maracaju

Rua Waltrudes Ferreira Muzzi, 686 – Egídio Ribeiro

Telefone: (67) 3454-2565

Capacidade: 40 atendimentos semanais

Aulas: segunda-feira a quinta-feira (matutino e vespertino) e sexta-feira (matutino)

Com informações da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul).

