Definida empresa que conduzirá estudo de ponte entre MS e Paraná

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) chegou a uma definição sobre a empresa que ficará responsável pela elaboração do EVTEA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental), para o início da construção de uma nova ponte ligando Mato Grosso do Sul ao Paraná. A licitação foi decidida por meio de sistema de pregão eletrônico, realizada na terça- -feira (31).

Segundo o presidente da Socipar-PR (Sociedade Civil Organizada do Paraná), Demerval Silvestre, explica que a empresa vai ter o prazo de 18 meses para a viabilização. O projeto já promete desenvolver a região

“O importante dessa questão é que a gente vai dar desenvolvimento para uma região que vai realmente sofrer um impacto muito interessante com a ligação da BR376. Vários projetos vão sair daí, inclusive de turismo e o setor do agronegócio, são dois fatores muito importantes”, destaca Silvestre.

Os interessados disputaram por meio de lances, sendo o menor a arrematar o contrato. A empresa que levou a melhor durante o pregão realizado na terça-feira (31) é a Neoconstec Consultoria Técnica, com um lance de R$ 2.767.866,65.

A etapa de estudos contará com auxílio da Itaipu Binacional, que custeará as atividades após a definição de um convênio com os governos de Mato Grosso do Sul e Paraná em 2022. O próximo passo é de responsabilidade da empresa escolhida, que deve protocolar os documentos para que seja currículo. realizado o julgamento de capacidade e qualificação.

Diante do resultado, a vencedora é oficialmente declarada ou a segunda participante é convocada para o processo.

A realização do estudo trará luz a questões de viabilidade da obra e também vantagens, desvantagens, impactos ambientais, além do reflexo socioeconômico para a região. Outro ponto a ser esclarecido será a questão técnica e estrutural da edificação da obra.

Estrutura

A estrutura será construída sobre o Rio Paraná e ligará os estados de Mato Grosso do Sul e Paraná por meio do distrito de Porto São José, em São Pedro, do lado paranaense, e Taquarussu, em MS. A ponte contará com dois quilômetros de extensão.

O acesso trará benefícios principalmente para as regiões Centro-Oeste e Sul do país, sendo estes os principais produtores agropecuários do Brasil, o que possibilitará um melhor escoamento da produção por meio do novo corredor logístico.

Parte do projeto inclui transformações rodoviárias em MS e Paraná. Mato Grosso do Sul receberá a implantação de um viaduto de acesso no município de Taquarussu, e ainda a construção de 30 km de rodovia na MS-473. Já do lado paranaense será realizada a restauração de 19,8 km da PR-577, além da construção de um contorno em Porto São José.

Projeto

A Itaipu Binacional vai investir, aproximadamente, R$ 3 milhões na elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para a construção da ponte. O convênio para o início dos estudos foi assinado no dia 30 de maio, pelos governadores dos dois estados, Carlos Massa Ratinho Jr. e o ex-governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja.

A obra, que tem investimento total de R$ 350 milhões, faz parte de um projeto que incluirá a duplicação da BR376, rodovia de alto tráfego de caminhões que transportam a safra sul-mato-grossense, cruzando o Estado do Paraná, até o Porto de Paranaguá. Com isso, a BR também ficará consolidada como rodovia do agronegócio brasileiro. Cerca de 1.500 caminhões trafegam na região. Com a construção da ponte, poderão ser encurtadas as viagens em mais de 100 km.

Em seguida vem o projeto físico, que é a construção da ponte, que demanda um período maior, podendo ficar pronta em cinco anos.

