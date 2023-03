Alvo da CBF, Ancelotti diz que ‘ficaria o resto da vida’ no Real Madrid

Carlo Ancelotti, principal candidato da Confederação Brasileira de Futebol para assumir o cargo de treinador da seleção brasileira, reiterou neste sábado (18) que não tem intenção de deixar o Real Madrid. Durante uma entrevista coletiva antes do clássico contra o Barcelona, Ancelotti foi questionado sobre o seu futuro no clube espanhol.

O treinador italiano declarou que, por ele, “ficaria neste clube pelo resto da vida. É impossível, mas gostaria”.

Ancelotti afirmou que, no momento, está focado em permanecer no comando do Real Madrid, mas a decisão final será tomada pela diretoria após o término da temporada. Em 2022, o treinador já havia sido questionado sobre um possível interesse da CBF, mas ele afirmou que pretendia cumprir o seu contrato com o clube espanhol até o fim.

Interesse da CBF e rumores de demissão

De acordo com o UOL Esporte, a CBF tem Carlo Ancelotti como principal candidato para assumir o cargo deixado por Tite na seleção brasileira. No entanto, a situação depende da permanência do treinador no Real Madrid, cujo contrato vigora até junho de 2024.

Internamente, a CBF não planeja pagar a multa rescisória do italiano e busca um acordo amigável com o clube espanhol. No entanto, tudo pode mudar em caso de uma possível demissão de Ancelotti ao final da temporada, o que o deixaria livre no mercado. A imprensa espanhola especula que o treinador pode ser dispensado caso não conquiste um título expressivo.

