Com chuvas Aquidauana continua em estado de alerta

Por conta do período de chuvas que atingem toda a região o Rio Aquidauana Ontem o nível chegou a marcar de 7,31 metros , já na manhã deste sábado permaneceu estável .

Em Piraputanga, o nível do Rio subiu 20 centímetros. Já em Rochedo, durante a noite, foi registrada chuva de 70 milímetros

Com a cheia do rio, a Defesa Civil ficou em alerta e avisou aos aquidauanenses e população em geral para acionar autoridades em caso de risco. Coordenador da Defesa Civil, Mario Ravaglia, disse que até o momento não houve chamados ou pessoas desabrigadas, mas que segue sob aviso. A população que precisar de ajuda deve acionar imediatamente o plantão da Defesa Civil pelo (67) 99288 3963 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

