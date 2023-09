Ação com torcedores no Campo Nobre estreita laços entre Portuguesa e amantes do Terrão

Representantes da Portuguesa- MS estiveram presentes na abertura do Troféu Hélio Corrêa, copa de futebol amador direcionado aos veteranos da bola e que homenageia um dos grandes árbitros do futebol sul-mato-grossense. A cerimônia aconteceu na Arena Campo Nobre na tarde de sábado (23) e lá foram sorteadas camisetas do time profissional para o público presente.

O time luso, que irá atuar pela Série B do Campeonato Estadual de Futebol e atualmente disputa também o certame feminino, renasceu do Terrão. Após 10 anos inativo voltou para o cenário profissional contando com membros e jogadores que atuam ou já atuaram no futebol amador. A ação realizada durante o evento serviu para apresentar o time aos torcedores e dar a eles a oportunidade de vestir a camisa do clube profissional que se identificam.

Foram distribuídos dezenas de números aos espectadores das partidas entre Flex Campo/Praça F.C e AMGBET (0x3) e União Independente e Mécari Distribuidora (1×2). No intervalo dos jogos as camisetas foram sorteadas. Materiais promocionais também foram feitos com os vencedores.

“Sábado foi um dia muito especial para nós porque homenageamos o Hélio Correia, que além de um excelente profissional da arbitragem foi um grande amigo para mim. Ver a Portuguesa conosco na beira do campo presenteando nossa torcida me deixou ainda mais emocionado. Tenho orgulho de ter nascido no Terrão, fomentar a categoria e ainda levar essa paixão para o profissional”, fala Júlio do Campo Nobre, organizador local e diretor da Portuguesa.

O presidente da UEFAMS (União Esportiva de Futebol Amador) Cleiton Ferreira, que fomenta a modalidade nos bairros, esteve presente em apoio ao clube. “A Lusinha e o Terrão têm tudo a ver. Sempre vamos apoiar o time porque sei que eles são o que faltava para o nosso torcedor”, afirma.

No sábado (30/09) o time feminino da Lusa enfrenta o Pinheiros F.C. pela 2ª rodada do Campeonato Estadual Feminino da FFMS. No dia 15 de outubro o profissional masculino entra em campo buscando a ascensão para a Série A do Sul-Mato-Grossense.

