Para enfrentar o calor, equipes de campo da Águas Guariroba recebem kits de hidratação

Com as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar registradas nos últimos dias em Campo Grande, a Águas Guariroba vem reforçando as ações de hidratação e cuidado junto às equipes de leitura e operacionais. Na última sexta-feira (22), as equipes de leitura começaram a ser atendidas por esse cronograma, com um kit com isotônico e copos de água para hidratação, como parte dos trabalhos de hidratação realizado pela concessionária.

Durante o trajeto, as equipes de leituras se reúnem em um ponto do setor que está no trajeto, e o líder de equipe entrega para os leituristas o kit de hidratação. Além dos kits, o cronograma de deslocamento nos bairros foi remanejado para que os leituristas não andem grandes distancias, reduzindo assim o percurso das equipes.

“Desde que as altas temperaturas na cidade começaram a ser registradas, a gerência de operações começou a se organizar para que os colaboradores pudessem trabalhar com toda assistência e segurança neste calor. Além disso, aumentamos o número de reuniões DDS (Diálogo Diário de Segurança) com as equipes de segurança do trabalho e intensificar as orientações sobre uso de EPI, protetor solar e hidratação constante”, explica o coordenador de serviços, Vinicius Weiler.

Somente na primeira mobilização, 35 leituristas receberam o suporte das equipes em campo. Por conta do forte calor a Central de Serviços também estenderá o atendimento para as equipes de operação nas frentes de obras, com a entrega de copinhos de água e isotônicos.