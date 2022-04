Encontro Estadual de Laço Comprido no fim de semana promete público de 7 mil pessoas

Caracol recebe de hoje (29) a 1º de maio o 36° Encontro Estadual de Laço Comprido. A competição é organizada pela FCL (Federação de Clubes de Laço de Mato Grosso do Sul), e as disputas são realizadas no Clube do Laço Retiro Caracol, no município distante a 418 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da FCL, cerca de 7 mil pessoas são esperadas para assistir os 600 competidores, nas categorias mirim, bandeiras, amazonas, avó e neto, casal, equipe, entre outras. Os laçadores somam pontos para si e para suas equipes, que serão contabilizados ao fim do ano, na disputa final.

Para Elvio Garcez, diretor da federação, o esporte representa uma parte importante da história de Mato Grosso do Sul. “É uma tradição que veio das fazendas. Antigamente, os encontros eram entre patrões e peões, e hoje em dia temos médicos, advogados, e as mais variadas profissões envolvidas em nossos eventos”, declara Garcez. “No laço, todo mundo participa de igual para igual. Somos uma família, todos torcendo um pelo outro, unidos”, continua o diretor.

Atualmente, a federação possui cerca de 27 mil associados, em 38 municípios. “Devemos muito ao Governo do Estado pela confiança, dedicação e respeito à nossa modalidade. Hoje, somos um dos maiores esportes do estado”, conclui Garcez.