“Sextou” de Sidrolândia é com o evento cultural “Noite do Chamamé”

Hoje (29), em Sidrolândia o “sextou” será marcado com a volta do evento cultural que já é tradição no município, a Noite do Chamamé, realizada na praça Central, a partir das 19h30.

O evento cultural volta a ser realizado este ano após a paralisação devido a COVID-19.

As atrações musicais ficarão por conta dos grupos Som Pantaneiro e Canto da Terra, com as participações especiais de Adão Gaiteiro e João Victor.

Haverá comercialização de alimentos com a praça de alimentação ao redor do local do evento. A segurança será reforçada com policiamento militar e civil para inibir qualquer início de confusão e brigas generalizadas, para que o ambiente seja festivo e familiar para a comunidade.