Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você começa a semana com disposição para sair da mesmice e se envolver com novos interesses. A entrada da Lua em Capricórnio promete reavivar seus sonhos e dar uma agitada nas amizades. No trabalho, é um bom momento para compartilhar suas ideias e mergulhar no serviço. Vênus ressalta seu jeito mais prático e ajuda você a focar no que é importante, já que seu signo pode se distrair com facilidade. Mais tarde, vai ser divertido colocar a conversa em dia com os amigos — a turma pode até dar uma mãozinha na paquera e apresentar gente nova e interessante. Tem compromisso? Deixe a seriedade de lado e tente se divertir mais com o par, abrindo seu coração sem medo.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Segundou e você vai começar a semana com muito pique, graças à entrada da Lua em Capricórnio. Mas deixe as distrações de lado e se concentre nas suas obrigações, Touro. À tarde, assuntos domésticos ou envolvendo a família podem desviar sua atenção do serviço. Pra não deixar que isso atrapalhe sua produtividade, respire fundo e redobre a atenção nas tarefas. Vênus entra em Leão nesta manhã e avisa que assuntos familiares ganham importância a partir de agora. Um crush que mora longe ou que foi apresentado por um amigo tem tudo para despertar seu interesse e agitar a paquera. Com o mozão, é hora de curtir momentos mais leves e divertidos.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A entrada da Lua em Capricórnio promete movimentar a segundona, Gêmeos! Tudo indica que novidades e mudanças de última hora, seja no trabalho ou em outras áreas, vão exigir jogo de cintura para se adaptar e tirar o máximo de cada oportunidade. Vale deixar a agenda livre para encaixar um compromisso de última hora ou desmarcar uma reunião ou encontro. E com Vênus em Leão a partir de agora, sua comunicação vai dar um show na hora de defender seus interesses, especialmente na carreira. Vênus também protege a conquista e promete ótimas novidades e contatinhos. Aleluia! Já a paixão pega fogo e esquenta a intimidade com quem ama.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Os relacionamentos ganham destaque nesta segunda e recebem vibes maravigolds. Cortesia da Lua, que também favorece o trabalho em equipe com pessoas que têm os mesmos objetivos que você, Câncer. E com Vênus iluminando sua Casa das Posses a partir de hoje, há boas chances de ganhar dinheiro também. Tá bom ou quer mais? À tarde, fique de olho em boas oportunidades de negócio ou investimento, mas não tome decisões impulsivas e analise cada proposta com calma. Tá na pista? As estrelas avisam que deve sonhar com um lance mais sério, mas os amigos podem dar uma mãozinha na paquera. A dois, cubra o mozão de carinho e vai receber o mesmo em troca.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Com a entrada da Lua em Capricórnio, fica mais fácil focar no trabalho e correr atrás dos seus objetivos porque nada vai cair do céu, Leão. Será preciso fazer a sua parte e encarar as tarefas com muita seriedade, mas pode fazer avanços importantes e conquistar o reconhecimento que merece. A melhor notícia é que Vênus entra em seu signo e promete realçar seu lado encantador a partir de agora. Aposte na diplomacia para convencer as pessoas e conseguir o que quer. A saúde sai ganhando se abandonar os maus hábitos. Esbanjando charme, você tem tudo para ser o centro das atenções na conquista, inclusive nas redes sociais. O romantismo deve tomar conta dos momentos com o mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua brilha em seu paraíso astral e tudo deve andar com mais facilidade a partir de hoje, inclusive os assuntos de trabalho. Você pode se destacar em serviços que envolvem a colaboração de colegas, clientes ou pessoas mais jovens. A criatividade também sai ganhando e pode ter boas ideias — anote tudo para não correr o risco de esquecer mais tarde. Pena que nem tudo é perfeito e Vênus passa a infernizar seu signo hoje, pedindo um pouco mais de cautela nos assuntos financeiros e amorosos. Mas nem isso será capaz de atrapalhar seu sucesso na paquera! Só confira antes com quem está se envolvendo, tá? Programa surpresa ou fora da rotina com o mozão tem tudo para ser perfeito.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Com a entrada da Lua em Capricórnio, assuntos envolvendo a família ou o seu lar ganham destaque neste começo de semana. O desejo de fazer algumas mudanças em casa e até trocar de endereço tem tudo para crescer. Se não está nos planos, reserve um tempo para jogar fora o que não usa e liberar espaço para as boas energias entrarem em sua vida. No trabalho, seu jeito responsável e prático ganha destaque. Seu lado sonhador fica mais evidente graças a Vênus, que também vai movimentar as amizades. A vontade de cuidar do mozão tem tudo para crescer, assim como a cumplicidade entre vocês dois. Se está só, pode embarcar em uma amizade com benefícios agora.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Segundou e você tem tudo para começar a semana com mais descontração. A entrada da Lua em Capricórnio favorece o diálogo com colegas e pessoas próximas, além de facilitar o trabalho em equipe também. E com Vênus destacando sua ambição, nada deve atrapalhar o seu progresso, Escorpião! A boa notícia é que você pode aliar essa dose extra de ambição ao seu raciocínio rápido e a tudo o que envolva comunicação, sinal de sucesso na certa. Você tem tudo para se destacar nas redes sociais também, o que deve animar as coisas na paquera. Pode pintar até paixão à primeira vista! Com o mozão, o astral mais leve e romântico tem tudo para blindar seu relacionamento.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Hoje, a Lua entra em Capricórnio e promete favorecer seus interesses materiais. Como você vai mostrar habilidade para mexer com dinheiro, é uma boa ideia organizar as contas. No trabalho, concentre suas habilidades para conquistar um aumento ou ganhar um bônus porque o seu esforço será a maneira mais garantida de encher o bolso, Sagita. A melhor notícia é a mudança de Vênus para Leão, que promete novidades empolgantes — até uma viagem surpresa não está descartada! No romance, maneire na possessividade e aposte no alto-astral para manter um clima mais leve. Paquera de fora, ou que conheceu nas redes sociais, pode balançar seu coração.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A semana começa animada com a entrada da Lua em seu signo, Caprica. Vai sobrar energia para defender seus interesses, correr atrás do que deseja e definir novos objetivos, seja na vida pessoal ou no trabalho. Explore seus pontos fortes e priorize tudo o que depende da sua iniciativa para dar certo. E com Vênus entrando em Leão, mudanças e imprevistos também vão surgir pelo caminho. Aproveite essa vibe para encerrar projetos (e até relacionamentos) que não fazem mais sentido para você. As estrelas avisam que vai fazer sucesso na conquista — será impossível resistir ao seu charme! Esse clima descontraído também agita os momentos ao lado de quem ama.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A sua intuição vai dar um show hoje, Aquário. A Lua entra em seu inferno astral e avisa que, se confiar em seu sexto sentido, você pode encontrar a solução que vinha buscando para um assunto antigo que estava pendente, ou ligado à família. Se der para tirar um tempinho para meditar ou se isolar um pouco, melhor ainda! Ainda bem que, com Vênus brilhando em Leão a partir de agora, os seus contatos profissionais e projetos em parceria contam com vibes maravilhosas. E o planeta do amor também vai animar a conquista! Se está saindo com alguém, esse lance pode se firmar rapidinho. Deixe a desconfiança de lado e aproveite para fazer algo mais romântico com o mozão.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Você começa a semana com disposição para sair da mesmice e se envolver com novos interesses. A entrada da Lua em Capricórnio promete reavivar seus sonhos e dar uma agitada nas amizades. No trabalho, é um bom momento para compartilhar suas ideias e mergulhar no serviço. Vênus ressalta seu jeito mais prático e ajuda você a focar no que é importante, já que seu signo pode se distrair com facilidade. Mais tarde, vai ser divertido colocar a conversa em dia com os amigos — a turma pode até dar uma mãozinha na paquera e apresentar gente nova e interessante. Tem compromisso? Deixe a seriedade de lado e tente se divertir mais com o par, abrindo seu coração sem medo.

