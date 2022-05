29º edição da Taça Brasil de Futsal será realizada na Capital

Nos dias 29 de maio e 5 de junho irá ocorrer a 29º edição da Taça Brasil de Clubes de Futsal adulto Feminino na capital, a competição terá o Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão) como palco das partidas.

O campeonato contará com a participação de 13 equipes de 12 estados diferentes: Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, Campo Grande será a casa do melhor do futsal feminino brasileiro.

“Os apaixonados por futsal, sem dúvidas, estarão com os olhos voltados para a capital sul-mato-grossense. Aqui estarão as principais equipes femininas do país, as melhores jogadoras e nada melhor do que recebê-las no Guanandizão, o templo do esporte em Mato Grosso do Sul”, disse Silvio.

O estado será representado por duas equipes: a Serc/UCDB ( Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco), como clube sediante, e Operário Futebol Clube/Douradina, atual campeão estadual.

O campeonato vale vaga para a Supercopa de Futsal Feminino, torneio que reúne também os campeões do NFFB (Novo Futsal Feminino Brasil) e da Copa do Brasil, que garante ao campeão a vaga na Libertadores.