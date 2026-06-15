Vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional em Campo Grande

Capacitações incluem segurança no trabalho, primeiros socorros, portaria, copa e técnicas de limpeza profissional, com emissão de certificado

O Instituto PROFAC está com vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional que serão realizados na segunda quinzena de junho, em Campo Grande. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de capacitação e atualização para trabalhadores que desejam ingressar no mercado de trabalho ou aperfeiçoar conhecimentos em suas áreas de atuação.

Promovidos pelo Instituto PROFAC, braço de qualificação profissional do SEAC-MS (Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul), os cursos são presenciais, gratuitos e oferecem certificado aos participantes.

A programação contempla treinamentos voltados às áreas de limpeza profissional, segurança no trabalho, portaria, serviços de copa e primeiros socorros, atendendo às demandas de setores que buscam mão de obra qualificada.

Entre os destaques desta etapa estão os cursos de NR-35 (Norma Regulamentadora nº 35), voltado à segurança no trabalho em altura, Noções de Primeiros Socorros, Recepcionista e Copeiro para Empresas. Também fazem parte da agenda capacitações específicas sobre limpeza de vidros, higienização de banheiros e uso correto de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

Segundo o Instituto PROFAC, os cursos representam uma oportunidade para que profissionais ampliem suas competências, aumentem a empregabilidade e acompanhem as exigências do mercado de trabalho.

As vagas são limitadas e as aulas serão realizadas na sede do Instituto PROFAC, em Campo Grande. Os interessados devem procurar a instituição para obter informações sobre inscrições, datas e horários das capacitações.

Confira a programação da segunda quinzena de junho:

16/06

– 13h às 17h – Formação Geral: NR-06 Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

18/06

– 13h às 17h – Limpeza Profissional: Conceitos Gerais da Limpeza Profissional e Limpeza de Vidros

19/06

– 08h às 17h – Limpeza e Jardinagem: NR-35 Segurança no Trabalho em Altura

22/06

– 13h às 17h – Limpeza Profissional: Módulo Despertar – Introdução à Limpeza Profissional

24/06

– 13h às 17h – Copeiro(a): Serviços e Higienização de Copa – 1º módulo

25/06

– 08h às 12h – Limpeza Profissional: Limpeza Específica de Banheiros

26/06

– 08h às 12h – Portaria: Recepcionista

– 13h às 17h – Copeiro(a): Copeiro para Empresas – 2º módulo

29/06

– 08h às 12h – Formação Geral: Noções de Primeiros Socorros

– 13h às 17h – Limpeza Profissional: Módulo Despertar – Introdução à Limpeza Profissional

30/06

– 08h às 12h – Formação Geral: Noções de Primeiros Socorros

– 13h às 17h – Limpeza Profissional: Conceitos Gerais da Limpeza Profissional e Limpeza de Vidros

Serviço: As inscrições podem ser feitas pelo site https://seacms.com.br/ ( aba Instituto PROFAC) ou pelo WhatsApp (67) 99245-6728.

As vagas são limitadas e as atividades são realizadas na sede do Instituto PROFAC, localizada na Rua Diana, 51 – Vila Carvalho, em Campo Grande (MS).

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