Vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional em Campo Grande

Capacitações incluem segurança no trabalho, primeiros socorros, portaria, copa e técnicas de limpeza profissional, com emissão de certificado
O Instituto PROFAC está com vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional que serão realizados na segunda quinzena de junho, em Campo Grande. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de capacitação e atualização para trabalhadores que desejam ingressar no mercado de trabalho ou aperfeiçoar conhecimentos em suas áreas de atuação.
Promovidos pelo Instituto PROFAC, braço de qualificação profissional do SEAC-MS (Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul), os cursos são presenciais, gratuitos e oferecem certificado aos participantes.
A programação contempla treinamentos voltados às áreas de limpeza profissional, segurança no trabalho, portaria, serviços de copa e primeiros socorros, atendendo às demandas de setores que buscam mão de obra qualificada.
Entre os destaques desta etapa estão os cursos de NR-35 (Norma Regulamentadora nº 35), voltado à segurança no trabalho em altura, Noções de Primeiros Socorros, Recepcionista e Copeiro para Empresas. Também fazem parte da agenda capacitações específicas sobre limpeza de vidros, higienização de banheiros e uso correto de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).
Segundo o Instituto PROFAC, os cursos representam uma oportunidade para que profissionais ampliem suas competências, aumentem a empregabilidade e acompanhem as exigências do mercado de trabalho.
As vagas são limitadas e as aulas serão realizadas na sede do Instituto PROFAC, em Campo Grande. Os interessados devem procurar a instituição para obter informações sobre inscrições, datas e horários das capacitações.
Confira a programação da segunda quinzena de junho:
16/06
– 13h às 17h – Formação Geral: NR-06 Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
18/06
– 13h às 17h – Limpeza Profissional: Conceitos Gerais da Limpeza Profissional e Limpeza de Vidros
19/06
– 08h às 17h – Limpeza e Jardinagem: NR-35 Segurança no Trabalho em Altura
22/06
– 13h às 17h – Limpeza Profissional: Módulo Despertar – Introdução à Limpeza Profissional
24/06
– 13h às 17h – Copeiro(a): Serviços e Higienização de Copa – 1º módulo
25/06
– 08h às 12h – Limpeza Profissional: Limpeza Específica de Banheiros
26/06
– 08h às 12h – Portaria: Recepcionista
– 13h às 17h – Copeiro(a): Copeiro para Empresas – 2º módulo
29/06
– 08h às 12h – Formação Geral: Noções de Primeiros Socorros
– 13h às 17h – Limpeza Profissional: Módulo Despertar – Introdução à Limpeza Profissional
30/06
– 08h às 12h – Formação Geral: Noções de Primeiros Socorros
– 13h às 17h – Limpeza Profissional: Conceitos Gerais da Limpeza Profissional e Limpeza de Vidros
Serviço: As inscrições podem ser feitas pelo site https://seacms.com.br/ (
As vagas são limitadas e as atividades são realizadas na sede do Instituto PROFAC, localizada na Rua Diana, 51 – Vila Carvalho, em Campo Grande (MS).
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