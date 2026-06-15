Importação de células fotovoltaicas avança e reflete expansão da energia solar em MS

Equipamentos para geração de energia renovável ocuparam a segunda posição entre os produtos mais importados pelo Estado em maio, atrás apenas do gás natural

O avanço dos investimentos em energia renovável em Mato Grosso do Sul já começa a se refletir no comércio exterior do Estado. Dados do boletim econômico elaborado pela Aprosoja-MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) mostram que as células fotovoltaicas ocuparam, em maio de 2026, a segunda posição entre os produtos mais importados pelo Estado.

Segundo o levantamento, o gás natural manteve a liderança das importações, representando 33,3% do total adquirido no mercado internacional. Na sequência aparecem as células fotovoltaicas, evidenciando o crescimento dos investimentos em sistemas de geração de energia solar e o fortalecimento da transição energética em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a análise econômica da Aprosoja-MS, o movimento acompanha uma tendência global de ampliação do uso de fontes renováveis e demonstra que o Estado tem investido em alternativas para diversificar sua matriz energética e aumentar a eficiência no consumo de energia.

“Mesmo com a desaceleração natural das exportações de soja neste período do ano, Mato Grosso do Sul mantém uma balança comercial bastante robusta. O destaque para a importação de células fotovoltaicas demonstra que o Estado acompanha uma tendência global de transição energética, enquanto o forte desempenho das exportações agropecuárias continua garantindo um saldo comercial expressivo e contribuindo para a dinâmica econômica regional”, afirmou o analista de Economia da Aprosoja/MS, Linneu Borges Filho.

Além de refletir o crescimento do setor de energia solar, o aumento das importações desses equipamentos pode contribuir para a expansão da geração distribuída no Estado, modalidade que permite a produção de energia próxima ao local de consumo, reduzindo custos e ampliando o uso de fontes limpas.

O cenário reforça a posição de Mato Grosso do Sul como um dos Estados que vêm acompanhando as transformações do setor energético, impulsionadas pela busca por sustentabilidade, inovação e maior segurança no abastecimento de energia.

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