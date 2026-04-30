Procurando emprego? Abril termina com diversas vagas abertas em 118 funções distintas

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza 1.403 vagas de emprego nesta quinta-feira (30), último dia de abril, em Campo Grande, com oportunidades em 118 funções. O atendimento ocorre de forma presencial, das 7h às 16h, na sede do órgão, e as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, conforme a procura das empresas.

A maior concentração de postos está em funções operacionais e de atendimento. Operador de caixa (357) lidera o painel, seguido por auxiliar de limpeza (219), auxiliar de linha de produção (58), repositor de mercadorias (53) e ajudante de carga e descarga (48). Também aparecem com volume relevante auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62) e auxiliar nos serviços de alimentação (35).

O painel reúne ainda oportunidades no comércio, setor de serviços, construção civil e indústria. Há vagas para cargos como pedreiro (7), eletricista de instalações (2), mecânico (2), soldador (4), técnico de suporte em tecnologia da informação (3) e analista de crédito (2). Funções administrativas e de atendimento também aparecem, como assistente administrativo (1), atendente de balcão (6) e consultor de vendas (13).

Na área de alimentação, o órgão oferta vagas para auxiliar de cozinha (27), cozinheiro geral (8), padeiro (10), confeiteiro (2) e churrasqueiro (3). No setor de hotelaria, há chances para camareira (2), copeiro (4) e gerente de hotel (1). Já no transporte, aparecem postos para motorista de caminhão (5), motofretista (8) e operador de máquinas fixas (1).

Do total de oportunidades, 1.101 não exigem experiência. Nesse grupo, se destacam operador de caixa (355), auxiliar de limpeza (181), auxiliar de linha de produção (44) e atendente de lojas e mercados (62). Também há vagas para atendente de lanchonete (20), auxiliar de cozinha (21), repositor de mercadorias (53) e embalador (11).

A lista inclui ainda cinco vagas destinadas a pessoas com deficiência, distribuídas entre ajudante de carga e descarga (1), auxiliar de limpeza (2) e empacotador (2). Há também uma vaga temporária para cozinheiro geral (1).

Lembrando que é importante o candidato manter o cadastro atualizado na Carteira de Trabalho Digital para acompanhar as oportunidades. O órgão orienta que os interessados compareçam à sede, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, para receber encaminhamento às entrevistas conforme o perfil profissional.

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