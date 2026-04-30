Chuva avança pelo oeste e sul e mantém quinta-feira (30) instável em MS, com máximas de até 34ºC

A quinta-feira (30) será marcada por tempo instável em boa parte de Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva acompanhada de trovoadas principalmente nas regiões oeste, sul e sudoeste do Estado.

De acordo com os dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), cidades como Corumbá (24°C a 34°C) e Aquidauana (22°C a 31°C) devem registrar pancadas de chuva ao longo do dia, com possibilidade de tempestades isoladas.

Na região sul, o cenário também é de instabilidade. Em Dourados, os termômetros variam entre 18°C e 29°C, com previsão de chuva, enquanto em Ponta Porã as temperaturas ficam entre 20°C e 26°C, também com tempo fechado e precipitações.

Na Capital, Campo Grande, o dia será de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva, com mínima de 21°C e máxima de 29°C.

Já nas regiões norte e leste, o tempo segue mais firme, com sol entre nuvens. Em Coxim (21°C a 34°C), Paranaíba (21°C a 34°C) e Três Lagoas (21°C a 33°C), não há previsão de chuva significativa.

No extremo sul, Iguatemi registra temperaturas mais amenas, entre 19°C e 28°C, com sol e variação de nuvens.

A tendência é de manutenção da instabilidade em áreas do Estado, especialmente nas regiões que fazem divisa com o Paraguai e o Pantanal, onde a combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas.

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