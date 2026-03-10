Funsat oferta 1.298 vagas nesta segunda-feira (10)

A Prefeitura de Campo Grande oferta, nesta terça-feira (10), 1.298 vagas de emprego disponíveis na Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho). As oportunidades são oferecidas por 119 empresas e contemplam 122 profissões diferentes, ampliando as chances de contratação para quem busca uma colocação no mercado.

São oportunidades para açougueiro (6 postos), ajudante de carga e descarga de mercadoria (26 postos), atendente de lojas e mercados (47 postos), auxiliar administrativo (2 postos), auxiliar de limpeza (96 postos), auxiliar operacional de logística (50 postos), consultor de vendas (18 postos), ou ainda 21 vagas para estoquista e uma colocação à procura de projetista de móveis.

Chance de apostar em nova experiência

Há também vagas 857 vagas para quem busca o primeiro emprego ou deseja mudar de área e não possui experiência. São funções como atendente de lanchonete (2 postos), atendente do setor de frios e laticínios (7 postos), auxiliar de limpeza (93 postos), leiturista (10 postos), operador de caixa (117 postos), pedreiro (7 postos), promotor de vendas (6 postos), além de 53 vagas para repositor de supermercados.

Com foco em profissionais do público PCD (Pessoa com Deficiência), são ofertadas 87 vagas: auxiliar de confecção (80), repositor de mercadorias (5), auxiliar de linha de produção (1) e porteiro (1).

Os interessados devem manter o currículo atualizado no sistema da Funsat para receber a carta de encaminhamento às entrevistas. O atendimento começa às 7h, na Agência de Empregos da Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e no Polo Moreninhas, localizado na Rua Anacá, 699. A lista completa das vagas pode ser consultada no site da Fundação.