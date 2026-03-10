Campo Grande terá máxima de 25°C e chuva nesta terça; Porto Murtinho pode chegar a 30°C

Previsão indica tempo instável em todas as regiões de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (10)

A terça-feira (10) será marcada por tempo instável em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva em todas as regiões do Estado, conforme boletim do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS).

Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 21°C e 25°C, com possibilidade de chuva ao longo do dia. No interior, as temperaturas seguem padrão semelhante, com mínimas na casa dos 20°C e máximas que não ultrapassam os 30°C.

Na região do Pantanal, Corumbá e Aquidauana devem registrar mínima de 24°C e máxima de 28°C, também com previsão de pancadas de chuva. Em Porto Murtinho, os termômetros podem chegar aos 30°C, com mínima de 24°C.

No norte do Estado, Coxim terá variação entre 22°C e 29°C, enquanto Camapuã deve marcar entre 20°C e 27°C. No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas apresentam previsão de 23°C a 28°C e 22°C a 27°C, respectivamente.

Na região leste, Anaurilândia deve registrar mínima de 21°C e máxima de 27°C. Já no sul, Dourados e Iguatemi têm previsão de 21°C a 28°C. Em Ponta Porã, a temperatura varia entre 21°C e 25°C.

O cenário indica predomínio de céu com muitas nuvens e ocorrência de chuva em diferentes momentos do dia, mantendo o padrão típico do período chuvoso em Mato Grosso do Sul.

