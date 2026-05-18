Funsat oferece 1.491 vagas de emprego em em 119 funções diferentes, em Campo Grande

Nesta segunda-feira (18), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 1.491 vagas de emprego em Campo Grande, em 119 funções diferentes e exigem níveis variados de escolaridade. As oportunidades exigem variados níveis de escolaridade e 1.120 oportunidades não exigem experiência anterior.

Entre as vagas oferecidas está operador de caixa, com 360 vagas, sendo 353 sem exigência de experiência, auxiliar de limpeza, com 235 vagas, auxiliar de linha de produção, com 73, atendente de lojas e mercados, com 62, auxiliar de confecção, com 50, e repositor de mercadorias, com 45 vagas.

Entre as vagas que não exigem experiência anterior está auxiliar de limpeza (178 vagas), atendente de lojas e mercados (62), auxiliar de linha de produção (44), atendente de padaria (37), repositor de mercadorias (45) e consultor de vendas (30).

Para PcDs (Pessoas com Deficiência) a Funsat oferece funções como funções de auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza, empacotador e repositor de mercadorias.

Já as vagas temporárias somam 17 oportunidades para funções como garçom, leiturista, cozinheiro geral e técnico de planejamento de produção.

Serviço: Para se candidatar, é necessário ter o cadastro atualizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O atendimento presencial da Funsat ocorre na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 13h, em dias úteis.