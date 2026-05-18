Operação Escudo Aéreo combate aos crimes transfronteiriços e contrabando em Corumbá

Foi divulgado nesta segunda-feira (18) a Operação Escudo Aéreo, coordenada pela RF (Receita Federal), com foco no combate aos crimes transfronteiriços e ao contrabando na região de fronteira. A ação foi realizada em Corumbá, cidade distante 426 quilômetros de Campo Grande, e teve participação agentes do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado).

Segundo as informações divulgadas, a operação também contou com atuação integrada do CEOAR (Centro Nacional de Operações Aéreas da Receita Federal), do Exército Brasileiro, fortalecendo o trabalho conjunto de fiscalização e repressão qualificada.

As atividades foram desenvolvidas em diversos pontos da faixa de fronteira, abrangendo áreas de zona primária, especialmente em regiões de assentamentos rurais, bem como zonas secundárias, incluindo rodovias e áreas urbanas.

Durante a operação, foram apreendidos aproximadamente oito quilos de cocaína, cerca de quatro toneladas de mercadorias irregulares, além da recuperação de dois veículos com registro de furto. Também houve a apreensão de três veículos utilizados no transporte de combustível contrabandeado e outras mercadorias ilícitas.

A operação integra as ações da FERA Nacional (Força Especial de Repressão Aduaneira), programa criado para intensificar atividades de vigilância, repressão e apoio à fiscalização em regiões estratégicas do país, especialmente nas áreas de fronteira, visando o enfrentamento ao tráfico de drogas e demais crimes transnacionais.