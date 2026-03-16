Funsat inicia semana com 1.270 vagas e ação itinerante no Estrela do Sul

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) inicia a segunda-feira (16), com 1.270 vagas de emprego disponíveis em 118 profissões, ofertadas por 121 empresas em Campo Grande. Além do atendimento regular na Agência de Empregos, a equipe também realiza uma ação itinerante do Emprega CG no bairro Estrela do Sul, das 8h às 12h, com encaminhamentos para cerca de 500 oportunidades.

Entre as vagas disponíveis estão funções como atendente de lanchonete (15), auxiliar operacional de logística (50), copeiro (2), engenheiro civil (8), gerente de loja e supermercado (10), guarda de vigilância (10), magarefe (5), motorista de ônibus rodoviário (5) e pedreiro (21).

Também há diversas vagas de perfil aberto, que não exigem experiência prévia e permitem treinamento no trabalho. Nessa modalidade aparecem oportunidades para almoxarife (5), atendente de mesa (10), atendente de lojas e mercados (47), auxiliar de padeiro (69), operador de caixa (117), promotor de vendas (9) e repositor de mercadorias (53).

Para PCD (pessoas com deficiência), estão disponíveis oito vagas nas funções de repositor de mercadorias (5), porteiro (1), auxiliar de limpeza (1) e auxiliar de linha de produção (1), com encaminhamento realizado diretamente na Agência de Empregos.

Além do atendimento itinerante no CRAS Estrela do Sul, a população também pode procurar a Funsat na sede da Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, com atendimento das 7h às 16h, ou no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699, das 7h às 13h.

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