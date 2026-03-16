Despedida do verão: semana começa com possibilidade de chuvas em MS

O verão está chegando ao fim, e nesta segunda-feira (16), as chuvas podem voltar a Mato Grosso do Sul. No entanto, o calor intenso permanece em todo o Estado. O dia deve começar com tempo com sol e variação de nebulosidade, com a umidade relativa do ar ficando entre 20% e 40%. Além disso, o tempo pode mudar ao longo do dia.

Segundo informações divulgados pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há aumento das chances de chuva em grande parte do Estado. Essas instabilidades ocorrem devido à combinação de condições típicas de verão, com transporte de calor e umidade, aliado ao aquecimento diurno e à passagem de cavados em médios níveis da atmosfera, que favorecem a formação de áreas de instabilidade.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 34°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 31°C.