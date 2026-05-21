Funsat anuncia 1.444 vagas em 121 profissões para esta quinta-feira (21)

A Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece nesta quinta-feira (21) um total de 1.444 vagas em Campo Grande. Do total, 1.098 oportunidades não exigem experiência anterior, o equivalente a 76% dos anúncios disponíveis no dia. Os cargos são destinadas a 121 profissões, com recrutamentos realizados por 144 empresas da Capital.

Entre as vagas que exigem experiência estão atendente de balcão (6 postos), atendente de padaria (31), caseiro (2), consultor de vendas (30), mecânico (2) e operador de processo de produção (14).

Já nas seleções de perfil aberto, aparecem oportunidades para auxiliar de manutenção predial (20 vagas), borracheiro (2), costureira (15), garçom (20), pedreiro (3), separador de material reciclável (4) e vendedor de serviços (1).

O painel também conta com 57 vagas destinadas ao público PCD (Pessoa com Deficiência), com destaque para auxiliar de confecção (50 postos). Há ainda oportunidades para auxiliar de linha de produção (2), empacotador à mão (2), repositor de mercadorias (2) e auxiliar de limpeza (1).

A Funsat atende na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, no piso térreo, além do Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699. Também há atendimento na Semu (Secretaria-Executiva Municipal de Políticas Públicas para Mulheres) e na Casa da Mulher Brasileira. Para participar dos processos seletivos, é necessário estar com o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional do Emprego).

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