TRE-MS amplia horário de atendimento para todos os cartórios eleitorais no Estado

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) começou nesta semana a ampliação do horário de atendimento ao eleitor em todas as cidades do estado. O horário passa a ser realizado das 8h às 18h em todos os cartórios eleitorais.

O horário estendido já havia sido adotado na Capital desde o início do mês e seguirá em todos os cartórios e postos de atendimento até a data do fechamento do cadastro eleitoral, em 9 de maio. No feriado do Dia do Trabalhador (1° de maio) até o dia 3, o plantão de atendimento será das 8h às 13h.

Nos cartórios eleitorais, são oferecidos serviços como emissão do primeiro título, coleta biométrica, regularização de pendências e emissão de guias de multas.

Agendamento

Nas cidades de Dourados, Ivinhema e Coxim, a opção de agendamento prévio está disponível. É possível acessar a opção a partir da aba de “Atendimento ao Eleitor” no site do TRE-MS.

A orientação dada pela Justiça Eleitoral é de que os eleitores não deixem para a última hora e, sempre que possível, utilizem o sistema de agendamento para garantir mais comodidade no atendimento. O agendamento não é obrigatório, mas recomendado para evitar filas e reduzir o tempo de espera.

As ZEs (Zonas Eleitorais) que estão operando com agendamento são: a 18ª ZE e a 43ª ZE, que abrangem Dourados, Douradina, Laguna Carapã e Itaporã; a 27ª ZE, que cobre Ivinhema, Novo Horizonte do Sul e Angélica; e a 12ª ZE, de Coxim.

A Justiça Eleitoral reforça que o prazo para regularização do título se encerra em 6 de maio, sem possibilidade de prorrogação. A consulta da situação eleitoral pode ser feita de forma rápida pelo autoatendimento disponível no site do TSE.

Por Lucas Artur