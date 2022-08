Ao lado de Soraya e Mandetta, União Brasil oficializa campanha de Rose Modesto ao governo de MS

União Brasil deu o pontapé inicial e oficializou a candidatura de Rose Modesto ao governo de Mato Grosso do Sul na manhã deste sábado (20), em Campo Grande. O evento reuniu grandes nomes da sigla como a candidata à Presidência da República Soraya Thronicke e o ex-ministro e candidato ao Senado Luiz Henrique Mandetta.

Em seu discurso Rose disse estar esperançosa com a disputa, mas reconheceu que a corrida eleitoral não será fácil e que apesar disso, se sente pronta para encarar os desafios.

“Esse é momento em que damos a largada a vitória no dia 2 de outubro, eu tenho uma chance de ganhar essa eleição se a cada dia conseguirmos sensibilizar mais pessoas para sonhar com a gente o sonho de ver esse estado cada vez mais rico, mais desenvolvido do ponto de vista econômico, gerando riquezas, oportunidades de emprego. Mas não adianta ser rico se não oferecer qualidade de vida para quem vive aqui, por isso precisamos crescer e desenvolver também o ponto de vista social. Muita gente questionou porque não optei a ser deputada novamente, ou tentei o senado, mas não estou aqui para fazer o que é mais fácil, mas para o que é preciso ser feito”, declarou a candidata.

Ao lado de Soraya, Rose Modesto enfatizou que sua campanha irá lutar pela família, priorizando a geração de emprego e o desenvolvimento social e econômico de Mato Grosso do Sul.

“Não estaria aqui se não fosse pela motivação, força de cada um e vocês representam milhares de sul-mato-grossenses que sonham em ver esse estado cada vez melhor pra se viver. Temos oito candidatos a governador, mas vocês escolheram estar ao meu lado e vou trabalhar diariamente para honrar toda a confiança que depositam nesse projeto. Estamos juntos nessa caminhada lutando pela vida, pela família, pelo emprego e renda vamos em frente”, finalizou Rose Modesto que disputa o governo de MS ao lado de seu vice Alberto Schlatter (Podemos).

Candidata à Presidência da República pelo União Brasil, Soraya Thronicke declarou apoio a Rose e salientou que o jogo eleitoral está apenas no começo e que é preciso acreditar que tudo pode mudar até as eleições de 2 de outubro.

“Uma semana antes da minha eleição em 2018 foi a primeira vez que apareci nas pesquisas. Em quinto lugar, isso significa que o jogo está só começando. Precisamos acreditar que tudo pode mudar, se a gente não tiver ousadia nada vai acontecer. A gente reza, pede a Deus, mas se não dermos o primeiro passo, nada acontece, é preciso fazer diferentes para termos resultados diferentes’, enfatizou.

Thronicke oficializou sua candidatura no dia 5 de agosto em São Paulo, a senadora de MS entrou na disputa presidencial após a desistência do presidente do União Brasil, Luciano Bivar.

“Não adianta só reclamar, a fila dos que reclamam é enorme enquanto a fila dos que fazem é pequena, é isso que dá certo. Então parabéns para vocês que saíram da fila dos que só reclamam e só criticam e caiu dentro, vieram pra fila dos que fazem o país acontecer”, enfatizou Soraya.

Disputa pelo senado

Na ocasião, o União Brasil também oficializou a campanha do ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta que disputa uma vaga no senado federal. Em seu discurso, Mandetta destacou que sua campanha será estruturada em três eixos: saúde e educação amparadas na família, e ressaltou a importância do SUS (Sistema Único de Saúde).

“A saúde no nosso estado está no papel há 25 anos, um polo de saúde para região norte, outro para Dourados, Três Lagoas, sudoeste de Campo Grande mas não sai do papel. Por isso nossa luta é para que saia do papel, é a luta daqueles que defendem a vida e defendem o SUS, o maior programa de cidadania desse país”, destacou.

Para a educação, Mandetta defendeu a ampliação das escolas de período integral e a igualdade para que as escolas públicas possam oferecer ensino de qualidade a toda população.

“Se não formos para educação em período integral, vamos repetir os erros que têm sido feitos há séculos no Brasil, que é deixar uma escola de senzala e outra de casa grande. Temos que dar a oportunidade iguais para as crianças e esse estado pode e deve e tem que oferecer para as mães o ensino infantil e escolas em período integral no ensino fundamental, só assim podemos quitar essa dívida social que o país coletou em 500 anos de história”.

Neste ano somente um nome ocupará as cadeiras do Senado Federal em cada unidade da federação. Conforme a pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná, em MS Tereza Cristina (PP) lidera com 34,7% de intenções de voto, seguida do juiz Odilon de Oliveira (PSD) com 22,3%. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta figura em terceiro com 13,6%.

As eleições de 2022 estão previstas para o dia 2 de outubro, em Mato Grosso do Sul oito candidatos disputam a corrida eleitoral pelo governo de MS são eles: Marcos Trad (PSD), André Puccinelli (MDB), Eduardo Riedel (PSDB), Rose Modesto (União Brasil), Capitão Contar (PRTB), Giselle Marques (PT), Adonis Marcos (PSOL) e Magno Souza (PCO).

