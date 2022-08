Avião faz pouso forçado e bombeiros levam mais de 5 horas em buscas

Um avião, do tipo monomotor, fez um pouso forçado em região de difícil acesso, em meio a região de mata na Serra da Bodoquena, no final da manhã da sexta-feira (19). O avião havia saído da cidade de Porto Murtinho.

De acordo com informações do site Bonito Mais o Corpo de Bombeiros de Bonito foi acionado pelo controlador de voo da aeronáutica de Curitiba, no Paraná, por volta das 11 horas, com informações sobre a queda do avião. Imediatamente uma guarnição se deslocou ao local indicado pelas coordenadas do GPS, em direção a MS-267.

As buscas pelo avião levaram cerca de cinco horas, devido ao lugar ser de difícil acesso, com mata fechada e terreno irregular por ser região de serra. No momento das buscas os bombeiros tiveram informações de moradores do local de que um avião fez um pouso forçado e que o piloto estava bem.

O piloto teria conseguido sair do avião e pedir ajuda em uma fazenda próxima. A equipe se deslocou até a área, identificando o piloto e dando suporte até o veículo que veio ao seu encontro.

O avião foi localizado e apresentou avarias na estrutura, trens de pouso e na asa. Ainda não há informações sobre os motivos da queda da aeronave e da realização do pouso forçado.

